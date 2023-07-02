Тіла окупантів спалюють у Бердянському порту: що відбувається на фронті 2 липня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста дев’яносту добу. Про те, що відбувається на фронті 2 липня і про втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

У ніч на 3 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу «Shahed» та трьома крилатими ракетами «Калібр».

Пуски восьми «шахедів» здійснювались з південно-східного напрямку, «Калібрів», відповідно, з Чорного моря.

Усі повітряні цілі – 8 ударних БпЛА типу «Shahed» та 3 крилаті ракети «Калібр» знищено нашими воїнами.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це – Карповичі та Кам’янська Слобода Чернігівської області; Миропілля і Рясне Сумської області та Уди, Пильна, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Одрадне і Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки і Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Торецька та Нью-Йорка.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Гостре, Георгіївка, Мар’їнка тв Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема це, Парасковіївка, Новомихайлівка, Золота Нива, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Вільне Поле, Зелене Поле на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Окупанти щодня зазнають значних втрат, які намагаються приховати, продовжують застосовувати традиційну російську практику позбавлення родин загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою. Для цього активно використовують мобільні крематорії. Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу. Слід зазначити, що кремація загиблих російських військовослужбовців проводиться без їх ідентифікації та обліку.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще один важливий об’єкт ворога.

Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 790 російських окупантів. Також ворог втратив 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артсистем, п’ять РСЗВ, один засіб ППО, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 22 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4052 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7888 (+20) од,

артилерійських систем – 4188 (+26) од,

РСЗВ – 637 (+5) од,

засоби ППО ‒ 390 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3557 (+12),

крилаті ракети ‒ 1261 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6816 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 583 (+3).

Дані уточнюються.

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