Втрати ворога знову вражають: мінус 1280 солдат і 122 одиниці техніки – ситуація на фронті 1 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сорок шосту добу. Про те, що відбувається на фронті 1 грудня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні 1 грудня

У ніч на 1 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим , Приморсько-Ахтарськ – рф. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Основний напрямок удару – південь та схід країни.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Загальна ситуація на фронті 1 грудня

Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 71 авіаційний ударів, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби окупанти завдали чергових авіаційних ударів, застосувавши 19 БпЛА типу “Shahed-136/131”. З них 15 було знищено.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області; Торецьк, Новомихайлівка, Авдіївка Донецької області; Тягинка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де силами оборони відбито 6 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші оборонці відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втраченого положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів, 1 радіолокаційну станції та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1280 окупантів, 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 38 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 330040 (+1280) осіб ,

танків ‒ 5564 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,

артилерійських систем – 7931 (+22) од,

РСЗВ – 912 (+2) од,

засоби ППО ‒ 602 (+2) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),

крилаті ракети ‒ 1567 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1137 (+13)

Дані уточнюються.

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