Плануються важливі зміни для студентів-хлопців, які перебувають на територіях активних бойових дій, ТОТ і за кордоном.

Про це повідомляють в Мінреінтеграції 24 травня, передають Новини України – НСН.

Про нововведення йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Кого стосуються нововведення

Питання стосується здобувачів, які навчаються онлайн в українських закладах освіти, перебуваючи за кордоном, на територіях активних бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, і не мають змоги прибути фізично для постановки на військовий облік.

Важливі зміни для студентів-хлопців на територіях активних бойових дій, ТОТ і за кордоном

На виконання протокольного доручення Віцепрем’єрки МОН опрацювало проєкт постанови Кабміну «Про внесення зміни до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Згідно з документом, планується відтермінувати подання до закладів освіти військово-облікових документів такими студентами до моменту припинення воєнного стану або до прибуття здобувача освіти на підконтрольну Уряду територію.

Наразі проєкт постанови надіслано на погодження до центральних органів виконавчої влади. Після проведення узгоджувальних заходів документ буде направлений на погодження до Мін’юсту.

Віцепрем’єрка щиро подякувала Міносвіти за плідну роботу і підтримку студентів, які здобувають освіту в українських закладах.

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