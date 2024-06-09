Спільний фронт: Як українські жінки можуть служити зі своїми чоловіками

Часто українські жінки не хочуть відпускати своїх чоловіків на війну, а деякі з них навіть мають бажання служити зі своїми чоловіками. Жінки в Україні мають можливість добровільно служити на фронті. Таким чином, за формальними правилами, дружина може служити на фронті разом з мобілізованим чоловіком.

Про те, за яких умов жінка може відправитися на передову, читайте на сайті Новини України – НСН.

Як жінці потрапити в армію

Для того, щоб потрапити в армію, жінці потрібно встати на військовий облік у центрі комплектування. Після цього вона повинна пройти медогляд, який і покаже, чи можна її залучати до тих, чи інших військових завдань.

Які документи потрібні

Щоб стати на військовий облік, до ТЦК необхідно принести такі документи та їхні ксерокопії:

рішення військово-лікарської комісії;

довідку ВПО (за наявності);

паспорт громадянки України;

ідентифікаційний код;

диплом про вищу освіту (за наявності);

фотокартку 3 на 4;

заяву.

Як підготуватися до служби

Вступ на військову службу — це серйозний крок, який вимагає від людини певної підготовки. Якщо жінка вирішила піти в армію, важливо подбати про те, щоб всі справи у цивільному житті були в порядку, зокрема:

родина: перш за все, потрібно подбати про те, хто буде піклуватися про дітей, поки жінка на службі;

робота: також необхідно попередити роботодавця про нестандартне рішення.

Військова служба — це важка робота, яка вимагає фізичної та психологічної підготовки. Тому перед вступом в армію важливо пройти медичне обстеження і переконатися, що жінка здорова. Також важливо подбати про фізичну підготовку.

Крім того, важливо також підготуватися до психологічних труднощів, з якими жінка може зіткнутися під час військової служби. Військова служба — це стресова ситуація, яка може викликати тривогу, страх і інші негативні емоції

Чи можуть жінки військові виїхати за кордон

В Україні з 1 жовтня 2023 року став обов’язковим військовий облік жінок певних професій. Однак обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, які будуть мобілізовані, а не всіх, хто стоятиме на військовому обліку.

Обмеження на виїзд за кордон для мобілізованих жінок буде чинним, тому що вони стають військовослужбовцями та підпадають під дію Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу“. Цей закон передбачає, що військовослужбовці не мають права виїжджати за кордон без дозволу командування.

Жінки, які будуть поставлені на військовий облік, але не будуть мобілізовані, не матимуть статусу військовослужбовців і не будуть підпадати під дію цього закону. Тому вони зможуть вільно виїжджати за кордон.

Наразі питання військового обов’язку жінок в Україні залишається відкритим.

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