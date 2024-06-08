В Україні діє новий закон про мобілізацію. Багатьох цікавить питання, куди залучатимуть обмежено придатних чоловіків.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на портал Army.gov.ua

Як визначається ступінь придатності до служби, куди можуть залучати придатних до служби з обмеженнями, а також що робити “обмежено придатним”.

Основне про ВЛК і її постанови

Військово-лікарська комісія або ж ВЛК:

проводить медичне обстеження військовозобов’язаних осіб

визначає ступінь придатності громадян до військової служби (навчання у вищих військових навчальних закладах і роботи за фахом)

Важливо, що під час дії воєнного стану постанова ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби дійсна впродовж одного року з дня завершення медичного огляду.

До якої служби залучатимуть обмежено придатних чоловіків – варто знати

Куди можуть залучати обмежено придатних до служби чоловіків

Перелік хвороб, за наявності яких військовозобов’язаний може бути визнаний взагалі непридатним до військової служби під час мобілізації, визначається наказом Міністерства оборони України №402 “Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України” від 14 серпня 2008 року.

У новій редакції цей документ діє з 4 травня 2024 року.

Якщо ж людина, за результатами проходження ВЛК, визнана придатною до служби, але з певними обмеженнями щодо стану здоров’я, її можуть відправити:

на військову службу в підрозділах забезпечення

на військову службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

на військову службу в навчальних підрозділах тощо

Що робити придатним до служби з обмеженнями за станом здоров’я.

Якщо військовозобов’язаний українець отримав раніше статус “обмежено придатний” (який нині більше не встановлюють), йому доведеться пройти ВЛК повторно.

Важливо розуміти, що скасування терміну “обмежено придатний” не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний чи непридатний).

Так, наприклад, якщо “обмежено придатною” людину було визначено до 4 травня 2024 року, то пройти ВЛК повторно потрібно буде впродовж дев’яти місяців після цієї дати (4 травня 2024 року).

Після повторного медичного огляду такі громадяни будуть визнані ВЛК:

або непридатними – і тоді будуть виключені з військового обліку

або придатними – і тоді отримають можливість проходити військову службу

Оскільки ступінь придатності до військової служби визначають лікарі ВЛК, вони ж вказують і де саме людина може служити, а де – не може.

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