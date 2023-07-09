Наш снайпер під Бахмутом з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога, а ЗСУ заманюють росіян у пастки (відео)

Український снайпер під Бахмутом з 1200 метрів одним пострілом знищив ворога, а ЗСУ заманюють росіян у пастки на цьому напрямку. Про таке розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Телеграмі, передає НСН.

Бахмутський напрямок. Маємо успіхи, Сили оборони продовжують просуватися вперед, а ворог місцями опиняється в пастці, – наголосив Сирський

Також він показав відео чудової роботи групи “Привид” Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Працює снайпер з позивним “Альфа”. З 1200 метрів він одним пострілом знищив ворога, – написав командувач

Він додав, що під час роботи снайпера за нашою групою полював ворожий БПЛА, який також вдалося збити, підкреслив командувач.

Відео роботи українського снайпера під Бахмутом

Ще новини України: “Не вірте ІПСО”: Маркус розповів про реальне становище на Запорізькому напрямку (відео)