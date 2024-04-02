“Що буде далі”? Відома волонтерка дала 9 цінних порад українцям

Останнім часом ситуація на фронті загострилася, росіяни наступають. Також збільшилася кількість обстрілів мирних населених пунктів. Багато хто з українців задається питанням «що буде далі». І не може знайти навіть приблизну відповідь. Невизначеність і можливі нові загрози збільшують рівень стресу у суспільству, яке і без того вже суттєво виснажене морально за два роки повномасштабної війни. Але нам усім треба триматися.

Відома волонтерка Дана Ярова, яка допомагає армії ще з 2014 року, каже, що отримує по 20 разів, а може й більше, запитання від знайомих: «Що буде далі». Вона дала українцям 9 важливих порад, які допоможуть триматися.

Я змушена написати цей допис, бо по разів 20 на день, а може й більше, мене питають, що ж буде далі. Я не знаю, що буде далі, в мене немає інсайду, і навіть якщо б він був, я б не сказала. Але дозволю собі дати вам деякі поради, які дозволяють вижити особисто мені, – зазначила Дана Ярова

9 порад, як триматися під час війни

Порада №1

– Не читайте советский газет.

– так других нет

– Вот и не читайте никаких (с)

Не читайте страшилки, і не переказуйте їх один одному. Окрім того, що ви перестанете спати, будете нервувати весь час, це нічого не змінить. Хоча ні, може змінити. У вас зʼявляться психосоматичні розлади, які в подальшому можуть привести до реальних проблем зі здоровʼям.

Порада №2

Живіть одним днем. Не будуйте довгострокових планів. Живіть кожної хвилини. Якщо ви миєте посуд, думайте про те як його вимити найліпшим чином. Якщо ви проводите час з дитиною, думайте про те, який красивий крокодил, якого ви малюєте. Будь-що те, що ви робите, будьте зосереджені на цьому. Це не дасть вашому розуму будувати картини Апокаліпсису.

Порада №3

Не переживайте за те, на що ви не впливаєте. За крайній тиждень від багатьох людей я чула про застосування ядерної зброї. Ви можете вплинути на те, застосують її чи ні? Не можете. Ви можете вплинути на наслідки її застосування? Не можете. Ви впевнені, що якщо її застосують, ви дізнаєтесь про це? Не можете. Ви просто можете не прокинутись.

Порада №4

Прийміть найстрашніше, що може бути. Особисту смерть. Взагалі смерть – це частина людського життя. Прийміть те, що ви можете загинути не колись у далекому майбутньому, а ось прямо зараз. Ні, це не означає, що ви помрете ось прямо зараз. Але повірте, коли ви це приймете, жити стане значно легше.

Порада №5

Займіть себе чимось, будь чим, 18 годин на добу. Займіться улюбленою справою. Саджати картоплю, гратись з дитиною, допомагати їй опанувати нові знання, читайте книжки, готуйте улюблені страви, прибирайте. Робіть будь-що, це не тільки дасть можливість вам не думати про погане, але й на виході ви отримаєте результат своє роботи.

Порада №6

Турбуйтесь про себе. Почніть допомагати оточуючим, хто потребує допомоги. Ось це дуже допомагає переживати те, що кожен з нас переживає кожного дня. Допомагайте, коли є час, волонтерам. Сходіть в найближчий шпиталь. Вʼяжіть маскували сітки. Візьміть під опіку дитину загиблого. Допоможіть родині, яка виїхала з окупації. Знову ж таки, це допоможе вам не думати про Апокаліпсис, і ще й карму покращите.

Порада №7

Ваш стан зчитують діти. Якщо ви будете в істеричному стані, навіть якщо ви намагаєтесь це приховати, вони все одно зчитають. І погано вже буде не тільки вам, але й дітям. Стабілізуйте себе. Тільки після стабілізації себе, ви зможете стабілізувати дитину. Ви ж не хочете, щоб ваша дитина стала невротиком на все життя? Ні? Тоді повторюсь – стабілізуйте себе.

Порада №8

Все пройде і це також. Всі війни закінчуються, закінчиться і ця. Так, не всі з нас виживуть, певно, але поверніться до пункту четвертого. Живіть кожного дня, кожну хвилину і кожну секунду.

Порада №9

Донатьте та допомагайте ЗСУ. Коли ви це робите, ви допомагаєте не тільки ЗСУ – ви допомагаєте собі в першу чергу. Так, всім має забезпечувати держава. Але війна вкрай дорога штука. Якщо ми хочемо мати перевагу на фронті, ми маємо допомагати. Знову ж такі – собі. І тримайтесь. Все буде добре, я дізнавалась.

Дана Ярова також оприлюднила реквізити для тих, хто хоче скористатися порадою №9.

У нас знову великий запит і на машини і на дрони, – каже волонтерка

Реквізити для допомоги

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