Оприлюднено офіційний коментар СБУ щодо ліквідації Киви, передає НСН.
Зважаючи на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви, в пресслужбі СЮУ повідомили наступне:
Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам.
Також Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом – по закону і по моралі. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!
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