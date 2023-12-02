Чи просуваються російські військові на Авдіївському коксохімі – коментар ЗСУ

Чи просуваються російські військові на Авдіївському коксохімі? Чутки прокоментували в ЗСУ, передає НСН.

Українські військові контролюють Авдіївський коксохім. Але російські окупанти активно намагаються захопити завод. Про це повідомили у 47-у окремій механізованій бригаді вранці 2 грудня.

Захисники наголошують, що окупанти не перестають штурмувати Авдіївку щоденно. Ставку роблять на піхоту, місцями застосовують бронетехніку. Воїни 47 окремої механізованої бригади разом з суміжними підрозділами ліквідовують окупантів. Росіяни зазнають втрат у великих масштабах.

Бійці також спростували чутки про нібито просування ворога на території Авдіївського коксохімічного заводу.

Також ворог дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод контролюють Збройні сили України, – підкреслюють воїни

Бійці оприлюднили фото з Авдіївки.

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