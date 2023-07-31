Можна самому обрати місце служби: запрацював сайт із вакансіями у ЗСУ

В Україні запрацював сайт із вакансіями у ЗСУ, повідомляє НСН, посилаючись на МОСТ.

Платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Lobby X пропонує альтернативний метод долучення до війська, що дозволяє самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.

Механізм військового рекрутингу Lobby X працює як для цивільних, що хочуть мобілізуватися, так і для чинних військовослужбовців, які можуть знайти посаду, більш релевантну їхньому досвіду та навичкам.

На сайті представлені вакансії абсолютно різного профілю: від бойових і медичних до креативних та айтішних. Сучасні підрозділи потребують відеографів, піарників, бізнес-аналітиків, UI/UX-дизайнерів, HR-менеджерів, IT-розробників, водіїв цивільного та військового транспорту, саперів, розвідників, снайперів, лікарів та інших спеціалістів.

Платформа виступає посередником між людиною, що хоче доєднатися до армії на конкретну посаду, та підрозділом. Lobby X розміщує вакансії на своїх ресурсах, робить первинний відбір кандидатів відповідно до вимог і надсилає релевантні кандидатури працедавцю. Наступні етапи відбору відбуваються на стороні військових.

Які плюси має сайт із вакансіями у ЗСУ

Система військового рекрутингу Lobby X, а саме можливість самостійно обирати місце служби та вид діяльності, дозволяє вирішити основні проблеми при мобілізації, зокрема:

неврахування сильних і слабких сторін кандидата при призначенні на військову спеціальність;

“лотерею” у військкоматі.

Lobby X напряму співпрацює з військовими частинами та передає відгуки лише в той підрозділ, який обрав кандидат. Жодної взаємодії з ТЦК та СП.

Станом на зараз Lobby X працює з 86 підрозділами. Серед військових працедавців платформи — Міністерство оборони, Кіберсили ЗСУ, спецпідрозділи KRAKEN і К-2, 3 ОШБр, 47 ОМБр “Маґура”, батальйон “Вовки Да Вінчі” 67 ОМБр, 93 ОМБр “Холодний Яр”, бригади “Гвардії наступу” та інші структури Сил Оборони.

За рік з допомогою Lobby X до війська доєдналося понад 1 500 людей. Усього отримано 21 000+ відгуків добровольців. Відбір кандидатів відбувається за конкурсним принципом.

Lobby X — це платформа з працевлаштування і рекрутингова агенція. З 2016 року LX діє як соціальне підприємство, що працевлаштовує в “сектор змін”, зокрема до свідомого бізнесу, незалежних медіа, громадських організацій, державних установ.

Ще новини України: Зарплати і доплати військовослужбовців – скільки отримують українські захисники