Звільнення Криму – представниця Зеленського розповіла про мілітарний шлях

Звільнення Криму відбуватиметься не тільки політико-дипломатичним шляхом, яким є Кримська платформа, а і за допомогою інших інструментів. Одним з них є мілітарнй шлях, який полягає у деокупації Криму воєнним способом.

Про це 20 серпня в ефірі телемарафону «Говорить Україна» телеканалів «Дом» та UA повідомила керівниця служби Кримської платформи у Представництві президента України в АР Крим Марія Томак, передає NNS з посиланням на сайт каналу «Дом».

«Існує стратегія деокупації та реінтеграції Криму, яка була ухвалена Радою національної безпеки і оборони України та підписана президентом, і в якій йдеться про ухвалення політико-дипломатичного шляху, але водночас йдеться про те, що Україна залишає за собою право використовувати інші інструменти, які не суперечать міжнародному праву та законодавству України для того, щоб відновити територіальну цілісність та суверенітет», розповіла Марія Томак.

Говорячи про «інші інструменти» вона мала на увазі саме мілітарне рішення. Також Марія Томак наголосила, що Україна ніколи не відмовлялася від мети деокупувати Крим.

«Україна ніколи не відмовлялася від цього, хоча, звичайно, було бажання піти політико-дипломатичним шляхом, але разом з тим ми завжди за собою залишали таке право, яке може бути використане, скажімо так, і мені здається, що в поточній ситуації одне одному зовсім не суперечить, тому що ми розуміємо, що в принципі Україна, обороняючись від повномасштабного вторгнення, активно використовує міжнародну підтримку, зокрема, мілітарну, тому мені здається, тут немає жодних протиріч», резюмувала Марія Томак.

Нагадаємо, що починаючи з 9 серпня, коли відбулися вибухи на військовому аеродромі “Саки” у Новофедорівці, в окупованому росією Криму регулярно відбуваються подібні випадки на військових об’єктах.

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