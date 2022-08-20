У Криму чергова “бавовна” – через численні вибухи на окупованому півострові у місцевих жителів почалась істерика.

Вибухи сталися у кількох містах. Станом на 10:30 20 серпня відомо про “бавовну” в Севастополі, Євпаторії, Бахчисараї та в Сакському районі.

Про вибухи повідомляють кримські Telegram-канали та місцева “влада”, передає NNS з посиланням на ТСН.ua.

“Бавовна” у Севастополі

Зранку 20 серпня у штабу Чорноморського флоту в Севастополі прилетів безпілотник. Спочатку “губернатор” Михайло Развожаєв повідомив, що збити його не вдалося. Втім, потім виправився, мовляв, апарат збили, але дим над покрівлею виник, бо “безпілотник впав та загорівся”.

“Бавовна” в Євпаторії

Згодом окупанти повідомили про “роботу ППО” в Євпаторії. У Мережі повідомляють про звуки вибухів. Про те, що “вміло спрацювали військові” РФ повідомив і “голова Криму” Сергій Аксьонов. “Ціль вражена. Постраждалих та пошкоджень немає”, – написав він.

“Бавовна” в Бахчисараї

Після вибухів у Севастополі та Євпаторії у Мережі з’явилася інформація про звуки “хлопків” у Бахчисараї та селі Молочне, що в Сакськму районі. Зокрема, повідмлялось про одразу три вибухи у місті. У небо над аеродромом здійнявся величезний клуб диму.

Російські засоби масовох пропаганди пишуть, що вибухи в небі “чути з усіх боків”. Людей просять, щоб вони залишалися вдома якомога довше.

“Бавовняна” істерика

Через вибухи в Криму у місцевих мешканців починається паніка. У пабліках люди пишуть про те, що бояться. Крім того, скаржаться на місеву “владу”. Зокрема, обурливі коментарі кримчан з’явилися під публікацією “губернатора” Севастополя Михайла Развозжаєва. Люди скаржаться, мовляв, як безпілотник зміг спокійно долетіти до Севастополя.

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