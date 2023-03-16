Коли за зруйноване житло почнуть надавати компенсації

Заяву про пошкоджене та зруйноване житло можна подати через додаток «Дія» та центри адмінпослуг.

Крім того, можна звернутися до нотаріуса. Спеціальні комісії при органах місцевого самоврядування перевірятимуть ці заяви протягом місяця.

Як передає НСН, про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Комісія має прийняти документи від особи, перевірити право власності. Якщо документів немає, комісія має право згідно із законом звертатися до інших органів влади… Коли є правоустановчі документи, є вартість компенсації, комісія організує технічне обстеження для підтвердження, що будинок повністю зруйнований та не підлягає відновленню, чи можна робити поточний ремонт», розповіла Шуляк.

На ці процедури комісія має певні терміни: 30 днів з моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли виписується сертифікат. При цьому комісія не зможе сама проводити технічне обстеження постраждалого житла чи впливати на черговість надання компенсацій.

Тому в областях, де більше пошкоджень житла, на комісії буде найбільше навантаження.

Зазначимо, після ухвалення наприкінці лютого Верховною Радою законопроекту №7198 усі інформаційні повідомлення про зруйноване та пошкоджене житло автоматично стануть заявами на компенсацію.

Ще новини України:

Встановити додаток