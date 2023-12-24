Зміни в мобілізації – Умєров розповів про законопроєкт, який скоро зареєструють в Раді

Зміни в мобілізації: міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що вже найближчими днями новий законопроєкт можуть зареєструвати у Верховній Раді, передає НСН.

За його словами, влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.

«Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Головний меседж – як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна», зазначив голова Міноборони в інтерв’ю Суспільному.

На його думку, всі ці складові «дуже змістовні» й потрібні «правила гри для всіх».

«Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист – ці питання потребують роз’яснення або змін», каже Умєров.

Також він зауважив, що якщо влада хоче допомоги суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього готується законопроєкт.

Також глава Міноборони прокоментував слова президента про запит додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.

«У нас 3,5 тисячі кілометрів лінії, яку ми повинні боронити. Є стабілізаційні дії, є оборонні, є контрнаступ. Я не буду йти в деталі, але вище керівництво просто хотіло дати відповідь суспільству. Якщо військові кажуть Кабміну: «Дайте, будь ласка, нам енну кількість людей» – звісно, Кабінет міністрів і Верховна Рада питають, що ми будемо робити з тими, хто вже служить, і що будуть робити люди, яких ми хочемо мобілізувати? Тому ми почали консультації і суспільство буде мати відповіді на ці питання в цьому законопроєкті», додав Умєров.

Крім того, міністр озвучив терміни, коли суспільство зможе дізнатися деталі щодо змін у мобілізації.

«Найближчими днями. Ми домовимося з Верховною Радою, коли будемо його (законопроєкт – ред.) реєструвати», повідомив міністр.

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