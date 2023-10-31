Зеленський хоче звільнити генерала, який «відповідає за контрнаступ»?

Зеленський хоче звільнити генерала через «повільний прогрес України на фронті», а також одного з міністрів. Відставки плануються до початку зими.

Про це пише Саймон Шустер у своєму матеріалі для американського журналу Time, який був опублікований 30 жовтня, передає НСН.

У своїй статті автор аналізує ситуацію і перспективи для України, використовуючи озвучені після візиту до США у вересні заяви Володимира Зеленського та деяких неназваних осіб із його оточення.

У тексті уточнюється, що перед настанням зими звільнять щонайменше одного міністра, а також генерала, який «відповідає за контрнаступ» України. Причина – «повільний прогрес України на фронті».

При цьому Зеленський має намір продовжувати боротьбу з росією, питання про перемир’я у його команді знаходяться під табу, розповіли співрозмовники видання.

Зеленський не погоджується з тим, щоб заморозити війну через настання холодів ще до весни.

«Заморозити війну для мене означає її програш», каже президент.

В оточенні президента сказали журналісту Time, що українські війська «не рухаються вперед», а деякі командири на передовій почали відмовлятися від наказів про наступ, навіть якщо вони надходять безпосередньо з Офісу президента України.

«Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати лінію. Але ми не можемо виграти війну таким чином», сказав співрозмовник журналісту Time.

Чи може це бути правдою?

Ось що про це сказав в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат від «Голосу» Роман Костенко:

«Складно сказати, тому що ми не знаємо всіх нюансів. Завжди серед генералітету іде боротьба безпосередньо за свої напрямки. Хтось пропонує десь наступати на одному напрямку, хтось потребує більше резервів. Хтось запропонував свій план, і він, наприклад, не здійснився. Тому я думаю, більше знають ті, хто безпосередньо перебуває на Ставці, хто бере участь, хто в Генеральному штабі планує операції, хто на себе бере відповідальність за проведення тих чи інших операцій. Просто я не розумію, про кого вони кажуть, коли кажуть, що контрнаступ зірваний або він повільний. Я думаю, ми можемо змінити стратегію нашу. Зараз у нас стратегія одна – ми звільняємо свої території і ми проводимо стратегічно наступальну операцію. Так, вона повільна, але всі дії, які ми робимо – це наступальна операція, ми просуваємось і звільняємо свої території, маючи той ресурс який ми маємо, на жаль».

За його словами, стратегія українського війська залежить також і від процесів, які відбуваються у світі, як з постачанням зброї, так і з безпекою, наприклад, на Близькому Сході.

«Стратегія може змінитись відповідно до цих процесів. Наприклад, з позиції, коли ми ведемо активні наступальні дії – до того, що ми перейдемо до стратегічної оборони, не маючи достатньо ресурсу, щоб проводити наступальні дії. Тут я бачу загрозу», зазначив Костенко.

В Офісі президента, Міноборони чи Генштабі ЗСУ цієї інформації ще не коментували.

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