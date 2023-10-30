Чому розділення допомоги Україні і Ізраїлю – це небезпечно? Свою думку з даного приводу висловила народна депутатка від фракції “Голос” Олександра Устінова, передає НСН.

Недаремно адміністрація Байдена подавала одним пакетом на майже 100 мільярдів фінансування чотирьох речей: України, Ізраїлю, Тайваню та кордону. Укріплення кордону, тобто побудова там стіни, є давньою історією Трампа та більшості консервативних республіканців, тому пропхнути Україну було набагато легше “пакетом”. Тепер, коли вже є заява спікера про окреме голосування за Ізраїль, наш єдиний шанс – це залишитися у пакеті з кордоном. Інакше наші шанси винесення на голосування падають неймовірно. Крім того, нам спробують ще й порізати наше фінансування з 61,8 мільярда доларів на менше, – написала Устінова у Фейсбуці

Якщо це станеться – то гроші, на думку Устінової, закінчаться у розпал президентських перегонів і це найгірше. За словами депутатки, Україні давно мріють “врізати” або взагалі прибрати фінансування бюджету (тобто прямі вливання, завдяки яким тримається українська економіка). У 2023 році ці показники сягали на рівні 1,1 мільярда доларів, а зараз у США захотіли скоротити до 900 мільярдів доларів.

Якщо не буде і цього – ми не витягнемо. Розумію республіканців, які говорять, чому ми маємо платити у вас пенсії, коли вони в США відсутні. Ми готові лише на зброю. Наш основний аргумент – якщо ми втратимо економіку – то війну не виграємо, а зберегти базові витрати можемо виключно перекинувши гроші із зарплат військових (що неприпустимо і ніколи не станеться), чи купувати менше зброї. Тому фактично зброю вони й фінансують, – додала нардепка

Вона каже, що в США існує безліч міфів про допомогу Україні. Мовляв, розтрата сотні мільярдів доларів на Україну. Однак найбільша проблема також й те, за словами Устінової, що США готуються до війни – довгої і затяжної на Близькому Сході. Мовляв, вона не буде така інтенсивна як в Україні, але відтягне величезні ресурси від Києва.

І якщо зараз ми конкуруємо поки лише з Ізраїлем тільки за боєприпаси 155 калібру, то коли американці відправлять армію на Схід – то зброї й захисту стане менше. Наш єдиний варіант наразі – розвиток власного виробництва і його локалізація. І якщо ми можемо вже самі робити всі деталі до М777, окрім стволів, поєднувати наші старі радянські технології з американськими новітніми ракетами – то ми зможемо все. Держдеп вже працює над прискоренням дозволів, а ми ж над пріоритетами виробництва, – наголосила Устінова

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