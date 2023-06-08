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Зеленський зізнався, де перебувають його діти під час війни

Журналіст
Зеленський зізнався
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Президент України Володимир Зеленський зізнався, де перебувають його діти – 18-річна донька Олександра та 10-річний син Кирило.

Очільник країни поспілкувався з журналістами німецької газети Bild і чесно відповів на запитання, чи вивіз своїх дітей під час повномасштабної війни з країни, передає НСН.

За словами президента, його донька та син перебувають в Україні.

Зеленський з родиною

Як сказав Володимир Зеленський, вони разом з дружиною, першою леді Оленою Зеленською, вважають несправедливим, якби їхні діти їздили за кордон:

“Мої діти в Україні, сину 10 років, і він в Україні. Його могли відвезти за кордон, але ані я, ані моя дружина про це навіть не думали. Поки інші діти вмирають, чи повинні наші діти їздити за кордон і засмагати на пляжі? Це було б несправедливо”, сказав президент України.

Олена Зеленська з дочкою

Президент України не став приховувати, що його діти бояться:

“Ми любимо одне одного, і дуже важко уявити життя одне без одного”, додав Зеленський.

Володимир і Олена Зеленські

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