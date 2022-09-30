Президент України Володимир Зеленський 30 вересня зібрав Ставку верховного головнокомандувача, під час засідання військове керівництво обговорило нагальні питання російсько-української війни.

Як передає NNS, про це повідомив Офіс президента.

Так, учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про актуальну ситуацію на ділянках фронту, де зосереджені основні зусилля. Посадовці проаналізували ймовірні дії противника найближчим часом, а також розглянули план подальшого звільнення українських земель від окупантів.

Крім того, на засіданні обговорили забезпечення озброєнням і боєприпасами сил оборони та їхній розподіл за угрупованнями, які перебувають на найскладніших ділянках фронту.

Зазначимо, що Зеленський також скликав на 30 вересня термінове засідання Ради нацбезпеки, яке має відбутися після засідання Ставки. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що на засіданні РНБО «будуть ухвалені важливі, фундаментальні рішення для нашої країни».

Саме сьогодні, 30 вересня, глава рф володимир путін планує анексувати окуповані території України до росії.

Так, члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до кремля, де відбудеться «церемонія підписання договорів про вступ до складу росії нових територій». Подія за участі путіна запланована на 15:00. Глава рф має виступити з промовою.

Світ зміниться 30 вересня: експерт розповів, що буде після заяви путіна щодо окупованих територій