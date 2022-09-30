Світ зміниться 30 вересня: експерт розповів, що буде після заяви путіна щодо окупованих територій

Що буде після заяви путіна щодо окупованих територій. Які кардинальні зміни можуть статися.

Як передає NNS, про це політичний експерт Дмитро Васильєв розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua

“Ті контрнаступи, які ми будемо проводити, можуть бути використані росією, щоби зробити ядерний шантаж візуалізованим. Вони можуть привести ядерні війська в додаткову боєготовність і почати якісь демонстраційні дії. Наприклад, зводити ракетоносій з боєголовкою. Ракетоносій насичувати паливом… І фактично показувати, що вони готові застосувати таку ядерну зброю. Таке абсолютно логічно”, сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив про існування ризиків застосування росією ядерної зброї. Проте якість та стан такого озброєння викликає запитання.

“Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психане. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести і “Іскандерами”, і “Калібрами”, і літаками. Якої вони якості та стану – у мене запитання”, сказав очільник Міноборони у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Він також нагадав, що Україна віддала росії своє ядерне озброєння. Проте наразі невідомо, в якому стані зараз воно перебуває і чи його утилізували.

“А в якому стані цей мотлох у росії? Наші ракети “Сатана” у росії ще на озброєнні, ми їх робили понад 40 років тому. І постає запитання: хто їх обслуговує, за якими документами і скільки років цим інженерам… Тому можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там”, пояснив Резніков.

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