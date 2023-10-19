Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП у першому читанні.

Народні депутати в першому читанні підтримали законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з росією. Таким документом може бути припинена діяльність УПЦ МП, передає НСН.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

За відповідний законопроєкт №8371 проголосували 267 депутатів.

Голоси по фракціях та групах:

Слуга народу – 175

ЄС – 26

Батьківщина – 17

Платформа за життя та мир- 1

За майбутнє – 8

Голос – 18

Довіра – 12

Відновлення України – 0

Як було видно із трансляції Гончаренка із зали парламенту, на захист УПЦ МП виступав, зокрема, депутат Артем Дмитрук (виключений зі складу фракції «Слуга Народу»). Під час виступу депутата Юрія Бойка (колишній співголова забороненої ОПЗЖ), законодавці скандували «ганьба», «агент» та «геть московського попа».

Ірина Геращенко назвала голосування «історичним»:

«Верховна Рада України зробила перший крок, щоби викурити московських попів з української землі […] Що говорить цей закон? Він не про релігію, не про церкву. Він про захист нацбезпеки України. Про те, що церква, яка має митрополію у Москві, насправді не церква, а ФСБшна філія. І вона може закриватися за рішеннями суду».

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