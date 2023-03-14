З чим пов’язані часті повітряні тривоги 14 березня – пояснили у Повітряних силах

У низці регіонів України протягом 14 березня декілька разів лунали повітряні тривоги. Вони пов’язані з активністю тактичної авіації, небезпекою застосування балістичних ракет та зльотом МіГів-31.

Як передає НСН, про це у коментарі Громадському повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Так, активність тактичної авіації фіксували на лінії бойового зіткнення, якою є й узбережжя моря, зокрема це Одеська та Миколаївська області. На сході тривоги були пов’язані з небезпекою застосування балістичних ракет — оперативно-тактичних комплексів наземного базування. Решта тривог пов’язані зі зльотом Міг-31, який є носієм ракет «Кинджал».

«Нічого незвичайного не відбувається. Противник це робить постійно, кожен день атакує наші позиції по всій лінії зіткнення літаками тактичної авіації. І про це щодня є у зведеннях. Ворог завдає ракетно-бомбових ударів по наших позиціях, зокрема і протирадіолокаційними ракетами», зазначив Ігнат.

За словами речника, на півдні сьогодні, ймовірно, випустили ракети Х-31, які не збиваються засобами ППО. Їм протидіють іншими способами знешкодження.

«З літака Су-24 вони, імовірно, стріляли по засобах ППО в Одеській області, і ракети не досягли своїх цілей, відповідно, не влучили. Внаслідок цього уламки однієї з них поцілили в дитячий садочок. Ми не можемо збивати такі цілі зенітними засобами ураження. Ракета Х-31 — занадто швидкісна, щоб ми могли її збити наявними засобами», розповів речник.

Уламки ракет на Одещині пошкодили дитячий будинок на узбережжі та декілька приватних будинків. Люди не постраждали.

Зазначимо, відбій четвертої за день масштабної повітряної тривоги відбувся о 16.50.

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