Виплати за переселенців: тепер новостворений бізнес також зможе скористатись урядовою програмою підтримки роботодавців за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та отримати компенсацію.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Зазначається, що Уряд вніс відповідні зміни до порядку надання такої компенсації на засіданні 6 червня 2023 року.

Заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна розповіла, що тільки з початку цього року компенсацію від держави за працевлаштування переселенців отримали понад 3,5 тисячі підприємців, які надали роботу майже 7 тис. українців, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів.

Загалом підприємцям вже перераховано 78 млн грн. А зміни до умов програми дозволять отримувати таку компенсацію і новоствореному бізнесу, який забезпечує роботою ВПО.

Виплати за переселенців тепер може отримати новостворений бізнес

У відомстві пояснили, що отримати компенсацію за працевлаштування ВПО може підприємство, яке було створено після повномасштабного вторгнення – для участі в програмі йому потрібно надати податкову звітність за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації, а не за 2021 рік, як було раніше.

Також компенсація надається роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус після введення воєнного стану.

До того ж посилюється контроль за дотриманням умов дії програми – відтепер центри зайнятості запроваджують моніторинг збереження зайнятості працівників.

Нагадаємо, Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року. Мета програми – пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати з небезпечних регіонів, та підвищити рівень зайнятості серед населення.

За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців.

У 2022 році програмою скористались понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тисяч внутрішніх переселенців.

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