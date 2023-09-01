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Тег:
Cуспільство

Виїзд за кордон дозволили ще одній категорії чоловіків – про кого йдеться

Журналіст
Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців
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Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців. Однак є кілька умов.

Йдеться про студентів або курсантів, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Про це представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук повідомляє у своєму Телеграм-каналі, передає НСН.

Він зауважив, що уряд дозволив перетинати кордон студентам або курсантам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Студентам або курсантам, які навчаються на авіаторів

Вони можуть виїхати з України, якщо потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у зв’язку із закриттям повітряного простору нашої держави.

Як відомо, через воєнний стан з України не можуть виїхати чоловіки віком від 18 до 60 років. Виїзд дозволений лише за умови непридатності до військової служби, наявності трьох неповнолітніх дітей, догляді за особами з інвалідністю та ще ряду інших причин.

Раніше ми писали: Чоловіків, які втекли за кордон під час війни, можуть екстрадувати до України – Арахамія

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