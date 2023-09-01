Виїзд за кордон дозволили ще одній категорії чоловіків – про кого йдеться

Кабінет міністрів України дозволив виїзд за кордон ще одній категорії українців. Однак є кілька умов.

Йдеться про студентів або курсантів, які здобувають освіту за авіаційними спеціальностями.

Про це представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук повідомляє у своєму Телеграм-каналі, передає НСН.

Він зауважив, що уряд дозволив перетинати кордон студентам або курсантам, які навчаються за авіаційними спеціальностями та не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Вони можуть виїхати з України, якщо потребують практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах у зв’язку із закриттям повітряного простору нашої держави.

Як відомо, через воєнний стан з України не можуть виїхати чоловіки віком від 18 до 60 років. Виїзд дозволений лише за умови непридатності до військової служби, наявності трьох неповнолітніх дітей, догляді за особами з інвалідністю та ще ряду інших причин.

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