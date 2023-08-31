Лікарі врятували військового, який дивом вижив – у його тілі застрягло 40 уламків російської міни

Лікарі з п’яти міст врятували військового, у тілі якого застрягло 40 уламків від ворожої міни і який дивом вижив. Наразі він проходить реабілітацію у Львові.

Про це розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова, передає НСН.

До повномасштабної війни Павло Пастух родом з Львівської області працював за кордоном. Утім, після 24 лютого вирішив повернутись та став на захист рідної країни.

У січні, під час важких боїв у районі Бахмута, кілька українських воїнів отримали поранення. Павло разом з двома побратимами хотів допомогти. Коли військові дістались до одного із поранених, то натрапили на міну. Внаслідок вибуху загинули всі, крім Павла.

Медики розповідають, що уламки міни проникли майже скрізь, навіть у легені захисника. У Павла були пошматовані ноги, руки, живіт та внутрішні органи. Однак, він самостійно наклав тиснучі пов’язки на уражені ділянки та вирушив до українських позицій.

“Дорогою ворог намагався добити нашого захисника. Його переслідував дрон та корегував вогонь. Та жодна з російських мін не влучила у ціль. Побратими із сусідньої позиції – “Німець” та “Док” – допомогли воїну із 40 осколками у тілі”, кажуть в медичному об’єднанні.

Після цього за життя військового боролися медики аж у п’ятьох містах: Часовому Ярі, Дружківці, Дніпрі, Києві та зрештою – у Львові.

Львівські хірурги після діагностики видалили уламки міни з лівого плеча та правої ноги чоловіка. Проте, медикам довелось залишити два осколки в печінці, оскільки видаляти їх зараз надто небезпечно.

“Наразі вони (уламки – ред.) не рухаються, не загрожують життю пацієнта, але потребують спостереження”, додають лікарі.

Наразі Павло Пастух лікується у Львові. Фото

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