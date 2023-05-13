Чоловік двічі “ходив” до гінеколога: що робити, коли виявили у Helsi фейкові записи до лікарів

Українці знаходять в своїх профілях на Helsi фейкові записи про візити до лікарів, яких вони ніколи не відвідували.

Це може означати, що держава могла оплачувати лікарям візити, яких ніколи не було.

“Хтось прийшов у мій Helsi кабінет, записався і пройшов відеоконсультацію у мого сімейного лікаря”, написала у фейсбуці Наталка Макогон, колись комунікаційниця київського метро, яка зараз працює у реабілітаційному центрі Superhumans. “Попросила в чоловіка перевірити свій. Виявилось, у нього крутіше – хтось проходить обстеження, бо стоять записи на флюорографію, аналіз крові, до травматолога і уролога”, додала жінка.

У Наталки понад 6 тисяч підписників. За день під її постом зібралося під дві сотні коментарів, у яких люди повідомили, що теж зіштовхнулися з фейковими записами.

“У мого знайомого в кабінеті Helsi вже другий запис до гінеколога. Перший “прийом” був у березні”, йдеться в одному з коментарів.

Люди також згадували про випадки, коли в медичну систему вносили додаткову вакцинацію, якої не було.

Що на масові скарги кажуть в Helsi, МОЗ, і як виправлятимуть помилки в медичних профілях?

Дані пацієнтів в безпеці

Керівник Helsi Євген Донець знає про проблему і заперечує версію про те, що медпортал з даними мільйонів українців могли зламати.

“Говорити про небезпеку даних – не правильно. Пацієнт бачить дані, які вніс лікар про нього, навіть якщо дані некоректні”, пояснює він.

У випадку з Макогон виявилося, що візит у системі зареєстрував не сімейний лікар, а лікар вторинної ланки.

“Крім власне консультації, мені ще призначили обстеження гінеколога і рентген”, написала вона пізніше в оновленні до свого поста. “Ми перебуваємо на етапі, коли великі системні рішення як електронна система охорони здоров’я постійно розвиваються. Тому й можуть виникати помилки із внесенням інформації – це перехідний етап цифровізації”, вважає Донець.

У Helsi стверджують, що після перевірки з технічною підтримкою чи сімейним лікарем виявилося, що більшість некоректних записів – це прийоми, під час яких була внесена вакцинація.

Так було у випадку з Ольгою – пацієнткою, з якою поспілкувалася ВВС Україна.

“У мене колись теж висів візит до невідомого лікаря, і я з’ясувала, що це “консультація” терапевта перед щепленням на ковід. “Консультацією” виявилося те, що я підписала згоду на щеплення”, каже Ольга.

Але велика кількість історій у соцмережах та різноманітність консультацій може свідчити про те, що справа не тільки в щепленнях.

Лікарі та Helsi

Портал Helsi, з серпня 2022 року власником і оператором якого є компанія “Київстар”, обслуговує левову частку української медицини та працює насамперед із державними лікарнями. Це сервіс запису до лікарів та зберігання медичних даних.

Лікарні сплачують підписку від $10 за одного активного лікаря-користувача – це основне джерело доходу для Helsi, йдеться в дослідженні Forbes.

У 2018 році в Україні стартувала медреформа, головний принцип якої – “гроші йдуть за пацієнтом”. Тобто українці самостійно обирають лікаря і місце, де лікуватися, і чим більше в лікарні пацієнтів та процедур – тим більше державного фінансування вона отримує.

Оплачує медичне обслуговування Національна служба здоров’я (НСЗУ) за спеціальною програмою медичних гарантій. Її бюджет на 2023-й рік – понад 142 млрд грн, пише Forbes.

Один лікар анонімно розповів журналістам LIGA.Life, що існують випадки, коли лікарі справді можуть створювати фейкові записи для підняття статистики лікарні та більшої оплати.

“Це може бути викликано тим, що НСЗУ щомісяця змінює правила, зменшує оплату, урізає та бракує записи за найменших помилок”, пояснив виданню співрозмовник.

Якщо це справді так, то держава могла даремно витрачати гроші на візити, яких не було.

Що роботи, коли виявили фейкові записи у Helsi

Громадяни, які мають сумнів щодо коректності роботи Helsi, можуть подати скаргу до Національної служби здоров’я

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

Якщо пацієнт помітив в особистому кабінеті фейковий візит, йому потрібно:

подати скаргу до НСЗУ за номером 16-77 чи за лінком.

або ж звернутися з письмовою скаргою до керівництва медустанови, де зафіксовано візит.

У відомстві зазначили, що кожен запит перевіряють. У випадку порушення його навіть можуть передати в правоохоронні органи. Також у МОЗ зазначили, що записи не завжди є фейковими. Іноді це може бути інформацію про вакцинацію, процедури чи медкомісію.

“Хочемо нагадати, що “Helsi” – це лише одна з багатьох інформаційних систем, яка допомагає з’єднувати лікарів з центральною базою даних Електронної системи охорони здоров’я. Саме через такі системи лікарі вносять дані про послуги, надані пацієнту, в ЕСОЗ. А пацієнти за допомогою них можуть відстежувати дані про своє здоровʼя”, ідеться у повідомленні.

Зазначається, що за статистикою, близько 10% цільових записів знімаються з оплати. Лише за минулий рік було виявлено 16 670 записів-повторів на “первинці” – це дозволило уникнути зайвих виплат на понад 5 млн гривень.

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