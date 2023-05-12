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Тег:
CуспільствоВійнаЕкономіка
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В Україні підвищать зарплату медикам. Кому саме і скільки платитимуть

Журналіст
зарплату медикам
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Уряд зобов’язав підвищити зарплату медикам, які працюють в зоні бойових дій, поблизу лінії фронту та надають екстрену медичну допомогу на цих територіях.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я, передає НСН.

Заробітні виплати мають підвищити:

  • лікарям,
  • фармацевтам,
  • фахівцям з реабілітації,
  • медичним сестрам та медбратам,
  • молодшим медичним працівникам.

медики

У зонах активних бойових дій зарплата вказаного переліку медпрацівників має бути не менша за:

  • 28 000 грн – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я;
  • 18 000 грн – для медсестер та медбратів;
  • 9 000 грн – для молодших медпрацівників.

Водночас медики, які працюють на прифронтових територіях, мають отримувати не менше за:

  • 23 000 гривень – для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я та професіоналів з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоров’я;
  • 15 500 гривень – для медсестер та медбратів;
  • 8 000 гривень – для молодших медпрацівників.

Прифронтові території визначає Мінреінтеграції. Перелік можна знайти за посиланням.

У МОЗ заявили, що підвищення заробітних плат – це крок до того, аби медики, які виконують свої обов’язки в небезпечних умовах з постійним ризиком для життя та здоров’я, були забезпечені гідною заробітною платою.

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