Відпочинок на березі річки – куди податися в Україні

Відпочинок на березі річки – чудовий спосіб розслабитися у вихідні. Ось лише кілька напрямків , де можна провести час з родиною біля водойми в Україні.

Подробиці розповість НСН з посиланням на Обозреватель.

Відпочинок на річках України – неперевершений шанс насолодитися мальовничою природою. Тут кожен знайде, що йому до душі: чудові місця для пікніків, ночівля в наметі, пляжі для купання чи активні види водного спорту.

Дніпро

Найбільша водна артерія України, відома ще з прадавніх часів під такими назвами як Борисфен або Славутич. Сакральна річка для нашого народу є третьою за довжиною в Європі, тож не дивно, що на її берегах є так багато мальовничих куточків для відпочинку.

Про відоме кожному Київське море писати не будемо, всі і так знають його найкращі локації. А ось про інші місцини розповімо.

Почнемо з міста Ржищів, що знаходиться в Київській області на правому березі Дніпра, там, де починається Канівське водосховище. Тут можна прогулятись набережною, з якої відкривається чудовий вид на Лису гору або засмагати на піщаному пляжі. Місце ідеально підійде для відпочинку з дітьми, адже вхід у воду пологий і немає сильних течій.

Для любителів більш активного проведення часу рекомендуємо орендувати човен або катамаран та оглянути затоплену церкву. Ще однією обовʼязковою для відвідування локацією є Іван-гора, знаменита своєю історією. Перші поселення тут жили ще за часів Київської Русі, про що згадуються у літописах. На вершині пагорбу відкривається вражаючий вид, а ще тут відчувається особлива енергетика.

Інші куточки на березі Дніпра, якими хочемо поділитись, знаходяться в Черкаській області поблизу сіл Дахнівка, Сокирне, Леськи та Свидівок. Тут гармонійно поєднуються піщані пляжі, соснові ліси та спокійні хвилі річки – ідеальний простір для медитативного відпочинку. А якщо вам захочеться культурно збагатитися, можна відправитись на екскурсію в Холодний Яр або на могилу Тараса Шевченка – в Канів.

Південний буг

Друга за довжиною річка в Україні, яка поєднує в собі стрімкі перекати на порогах та тихі плеса, де можна вдосталь накупатися.

Найбільш придатні місця для пляжного відпочинку на Південному Бузі розташовані неподалік від міста Хмільник, що на півночі Вінницької області. До речі це містечко зазнало слави курорту загальнодержавного значення, адже тут є багато санаторіїв, де можна отримати лікувально-оздоровчі процедури.

Крім того, історія Хмільника напрочуд багата: в місті можна дослідити руїни давньої фортеці, що датується XVI століттям. Також рекомендуємо відправитись на екскурсію до Палацу графа Ксідо, збудованого на початку ХХ століття.

Ще однією невідомою перлиною Південного Бугу є селище Степашки. Тут річка утворює Ладижинське водосховище, на берегах якого є достатньо затишних місць для розміщення наметових містечок та купання. Навколо водойми ростуть густі змішані ліси, де в різні сезони можна збирати суниці або гриби. Ця локація особливо сподобається поціновувачам рибальства, адже вудити рибу тут можна абсолютно безкоштовно.

Дністер

Девʼята за довжиною річка Європи бере початок в Львівській області серед Карпатських гір, а далі тече рівниною, утворюючи незрівнянні ландшафти. Проводячи час на Дністрі ви зможете плавати, рибалити, засмагати і навіть кататись на водних лижах.

Однією з найзручніших локацій для відпочинку на річці вважається селище Велика Слобідка, що відноситься до Камʼянець-Подільського району Хмельницької області. До речі, перша згадка про село датується 1460 роком. З визначних памʼяток тут збереглися церква, дзвіниця, камʼяні будівлі та старий двір панів Лесьневичів.

Місцевість знаходиться в межах Національного природного парку “Подільські Товтри”. З піщаної набережної тут відкриваються неповторні краєвиди на пагорби протилежного берега та на сам величний Дністер.

Також цікавим куточком для мандрівників є затоплене селище Бакота, яке пішло під воду при створенні водосховища. Це місце славиться фантастичними панорамами, що відкриваються зі стрімких скель та незайманою природою, яка дарує спокій та умиротворення. Крім того ви зможете відвідати незвичний Бакотський скельно-печерний монастир, який вважають одним із найстаріших в Україні.

На березі водосховища можна зупинитись в гостьових будиночках, або розбити намет – підходящих майданчиків тут вдосталь. Охочі можуть орендувати човен або катамаран, щоб побачити неймовірну красу водосховища з іншого ракурсу.

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