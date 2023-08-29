Чому важливо відновити Каховську дамбу і водосховище

Володимир Зеленський повідомив про плани відновити Каховську дамбу і водосховище.

Попри велику вартість цього проєкту, його необхідно здійснити, щоб забезпечити водою Дніпропетровську та Херсонську області.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів 24 Каналу, що відновлення дамби Каховської ГЕС, яку 6 червня 2023 року зруйнували російські окупанти, є надважливим для регіону, передає НСН.

Чому потрібно відновити Каховську дамбу і водосховище

Відбудова Каховської дамби має велике значення в питанні поновлення економічної діяльності Херсонської області – зокрема роботи аграріїв.

Окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, фактично знищили систему зрошення. Адже всі канали на території Херсонщині залежать в більшості від рівня води в Каховському водосховищі. Зараз вони не можуть функціювати. І вони не відновлять свою роботу, поки не буде відбудована Каховська дамба, підкреслив заступник голови Херсонської обласної ради.

Якщо ж цього не зробити, то на значних територіях в регіоні відбудуться зміни в екології.

Крім того, проживання на цих територіях людей не буде комфортним, вважає чиновник.

А тому для відновлення економічної складової та для забезпечення комфорту місцевого населення, проєкт відновлення Каховської ГЕС необхідно реалізувати обов’язково, зазначив Юрій Соболевський.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна планує відновити Каховську дамбу, щоб забезпечити водою людей, які мешкають у цьому регіоні. Проте відбудова Каховської ГЕС коштуватиме понад мільярд гривень.

Відновити ми повинні Каховську дамбу. Якщо не буде подарунків – нам треба буде з вами знайти мільярд-півтора, я не знаю суму точну. Але ми повинні це зробити. Тому що потрібна вода для людей, тому що не буде там життя без цієї води, сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що деякі проєкти із відновлення водопостачання – тимчасові рішення, а у майбутньому дамбу необхідно буде відновити.

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