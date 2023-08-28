Зеленський розповів, що буде з Каховською дамбою і водосховищем, відповідаючи на питання журналістки Наталії Мосейчук під час інтерв’ю, передає НСН.

За словами президента, Україна буде відбудовувати Каховську дамбу, яка була зруйнована через підрив російськими загарбницькими військами.

“Відновити ми повинні Каховську дамбу. Якщо не буде подарунків – нам треба буде з вами знайти мільярд-півтора, я не знаю суму точну. Але ми повинні це зробити. Тому що потрібна вода для людей, тому що не буде там життя без цієї води”, – сказав він

Президент зазначив, що деякі проекти із відновлення водопостачання – тимчасові рішення, а у майбутньому дамбу необхідно буде відновити.

“Так, ми готуємо альтернативні речі і деякі вже побудовані – але Кривий Ріг, Дніпровський регіон, Марганець, Нікополь… Ми знаходимо сьогоднішні рішення, але це ж не рішення глобальне на все життя. Тому такі речі, як дамба тощо ми будемо відбудовувати”, – підкреслив Зеленський

Повне інтерв’ю Зеленського – у відео нижче.

Зеленський розповів, що буде з Каховською дамбою і водосховищем: відео

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