Російські окупанти двічі намагалася вбити командувача тероборони Ігоря Танцюру. Остання спроба була 2 травня.

Як передає НСН, про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у військових колах.

2 травня ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про вбивство Ігоря Танцюри на Донеччині. За його словами, з артилерії знищили броньовану автівку, де мав бути командувач тероборони. Однак у Силах ТрО цю заяву спростували: «Всі живі та здорові»

За даними УП, тоді на Танцюру справді скоїли замах. Окупанти обстріляли колону автівок, зокрема влучили в авто, в якому мав бути Танцюра. Однак командувач того дня сів у машину супроводу, якій вдалося виїхати з-під обстрілу.

Джерела зазначили, що це була друга спроба вбити Танцюру. Перед тим українська сторона перехопила дані росіян, згідно з якими вони в деталях знали маршрут пересування командувача на фронті протягом кількох днів. Тоді встигли внести зміни до маршруту. В обох випадках невідомо, від кого росіяни отримали інформацію.

Що відомо про командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру

Генерал-майора Ігоря Танцюру призначили командувачем Сил тероборони ЗСУ у травні 2022 року.

В різні роки він керував 169 навчальним центром ЗСУ «Десна», був начальником штабу Антитерористичної операції (АТО), а згодом — штабу Операції об’єднаних сил (ООС). Також був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

11 квітня 2022 Володимир Зеленський нагородив Ігоря Танцюру орденом Богдана Хмельницького III ступеню.

Раніше ми писали про те, наскільки армія РФ відрізняється від тієї, що була на початку повномасштабного вторгнення.

Ще новини України: Що відбувається на окупованій території Запоріжжя та Херсонщини – до чого готуються російські військові