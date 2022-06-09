Кількість вакансій на заході України зростає з кожним днем. Після напливу переселенців з інших областей ринок праці у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях ожив. При цьому конкуренція на робочі місця там є набагато нижчою, ніж в інших регіонах України.
Згідно зі статистикою порталу grc.ua, на початку червня у Львові пропонують 16% вакансій від усіх актуальних у країні, тоді як минулого року львівські вакансії становили 4,5%. В Івано-Франківській області відкрито лише 2,3% вакансій від усіх в Україні.
Про це NNS дізнався з повідомлення Тудей.юа.
При цьому у Львові та Львівській області на початок червня зафіксовано найнижчу конкуренцію в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує один кандидат. В західних областях фіксується до трьох осіб на одне вакантне місце. Для порівняння, у Києві в середньому 10 осіб на місце, а на Одещині – до 15 осіб.
Роботодавці шукають насамперед продавців, касирів, менеджерів продажів, працівників сфери транспорту та логістики, робочий персонал, будівельників, а також затребувані ІТ-фахівці.
Щодо зарплат, то у Львові середня зарплата на сьогоднішній день становить 23200 грн. На її рівень вплинула велика кількість вакансій для фахівців ІТ-сфери, які мають традиційно високі щомісячні компенсації.
У червні середній розмір заробітної плати по західних областях склав:
- Чернівецька область – 17100 грн;
- Закарпатська – 16300 грн;
- Івано-Франківська – 15100 грн;
- Рівненська – 15 000 грн.;
- Хмельницька – 13 900 грн;
- Тернопільська – 12 100 грн;
- Волинська – 11 300 грн.
Україну чекає зростання інфляції та безробіття – невтішний прогноз