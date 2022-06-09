Кількість вакансій на заході України зростає з кожним днем. Після напливу переселенців з інших областей ринок праці у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях ожив. При цьому конкуренція на робочі місця там є набагато нижчою, ніж в інших регіонах України.

Згідно зі статистикою порталу grc.ua, на початку червня у Львові пропонують 16% вакансій від усіх актуальних у країні, тоді як минулого року львівські вакансії становили 4,5%. В Івано-Франківській області відкрито лише 2,3% вакансій від усіх в Україні.

Про це NNS дізнався з повідомлення Тудей.юа.

При цьому у Львові та Львівській області на початок червня зафіксовано найнижчу конкуренцію в Україні, тут на одне робоче місце в середньому претендує один кандидат. В західних областях фіксується до трьох осіб на одне вакантне місце. Для порівняння, у Києві в середньому 10 осіб на місце, а на Одещині – до 15 осіб.

Роботодавці шукають насамперед продавців, касирів, менеджерів продажів, працівників сфери транспорту та логістики, робочий персонал, будівельників, а також затребувані ІТ-фахівці.

Щодо зарплат, то у Львові середня зарплата на сьогоднішній день становить 23200 грн. На її рівень вплинула велика кількість вакансій для фахівців ІТ-сфери, які мають традиційно високі щомісячні компенсації.

У червні середній розмір заробітної плати по західних областях склав:

Чернівецька область – 17100 грн;

Закарпатська – 16300 грн;

Івано-Франківська – 15100 грн;

Рівненська – 15 000 грн.;

Хмельницька – 13 900 грн;

Тернопільська – 12 100 грн;

Волинська – 11 300 грн.

Україну чекає зростання інфляції та безробіття – невтішний прогноз