Економічна ситуація в Україні надалі буде тільки погіршуватися. Очікується зростання рівнів інфляції та безробіття, а також збільшення показника недовиконання дохідної частини державного бюджету.

Такий прогноз зробив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі всеукраїнського телемарафону, з посиланням на УНІАН передає NNS.

«Мої оцінки падіння ВВП – десь 30-35% – збігаються з оцінками наших міжнародних партнерів, зокрема, Міжнародного валютного фонду. Безперечно, це негативно позначиться на кожному українці, вже негативно позначається. Ми бачимо недовиконання дохідної частини державного бюджету, і таке недовиконання буде Місяць від місяця більше. Ми бачимо інфляційні процеси в економіці, і також вони певним чином будуть погіршуватися. Також ми бачимо, що економіка в частині своїй не працює, перш за все в зонах бойових дій, на окупованій території. Це означає зростання безробіття, це означає підвищення рівня бідності в державі», сказав він.

Такі тенденції Гетьманців вважає об’єктивними через продовження бойових дій.

Раніше повідомлялося, що одним з наслідків війни в Україні стало зростання безробіття в державі. І навіть ті українці, які не втратили роботу, не отримують заробітну плату в повному обсязі.

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