В енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності. Через перевищення лімітів у 10 областях уже аварійні відключення.

Про це повідомляє Укренерго, передає НСН.

За даними Укренерго, ситуація на 27 січня наступна:

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі.

Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, що і до масованої атаки 26 січня. Відповідно, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

“Енергосистема все ще відновлюється після попередній серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання”, зазначили в Укренерго.

Де можливі аварійні відключення

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

“Уже зараз диспетчерський центр бачить перевищення лімітів у десяти областях, через що застосовуються аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Черкаській, Житомирській, Волинській, Львівській, Рівненській областях. Упродовж доби можливі аварійні відключення і в інших областях”, повідомили в Укренерго.

Тривають ремонті роботи – відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час вчорашньої масованої атаки. Після останньої ракетної атаки мережеві обмеження діють в Одесі, в інших регіонах, де високовольтна інфраструктура зазнала 26 січня російських ударів ракетами або дронами, споживачі заживлені за резервними схемами.

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