Росія під час атаки 26 січня випустила по Україні ракету з імітатором ядерної бойової частини

Країна-агресорка Росія під час атаки 26 січня випустила по Україні ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. Українські захисники збили її під Києвом.

Проте це вже четвертий раз, коли окупанти намагаються відволікти сили Протиповітряної оборони таким видом крилатої ракети. Таку інформацію оприлюднили експерти Defense Express, передає НСН.

Вперше про застосування Х-55 з масогабаритним макетом ядерного заряду стало відомо наприкінці листопада. У Міноборони України тоді пояснювали, що Росія використовує Х-55 з імітаторами з метою відволікання ППО.

Водночас, окупанти почали маскувати свої ракети Х-101. Вони зачищають серійні номери на корпусі ракети, щоб неможливо було ідентифікувати її дату виготовлення.

За даними джерел Defense Express, така практика нібито допоможе загарбникам приховати темпи використання цих ракет. Проте вже відомо, що РФ вже застосовує Х-101 вироблені в останніх кварталах 2022 року.

Нагадаємо, Росія влаштувала чергову серію ракетних атак по Україні. Ранок 26 січня почався з повітряної тривоги майже в усіх регіонах, на півдні та в центрі спершу лунали вибухи від збиття ворожих цілей.

Під час чергової масованої атаки по Україні російські терористи випустили 55 ракет. Сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей.

Перед цим Сили протиповітряної оборони України знищили 24 дрони-камікадзе, якими РФ атакувала країну вночі 26 січня. Йдеться про БПЛА іранського виробництва Shahed-136/131, які ворог запускав зі східного узбережжя Азовського моря.

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