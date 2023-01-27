В Україні з’являться нові автомобільні номери – що зміниться

Українські автовласники отримають нові автомобільні номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни до вимог для державних номерних знаків транспортних засобів, передає НСН.

Відповідно до наказу МВС, номерні знаки автомобілів, які оформляють онлайн або ж через додаток “Дія“, замість перших двох літер, які позначаються регіон, використовуватимуть такі позначення:

“ED”, “DC” – отримуватимуть автомобілі, які були оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

“DI”, “PD” – отримуватимуть автомобілі, які були оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного додатка порталу “Дія”.

Що ще треба знати про автомобільні номери

З 2020 року українські власники електрокарів за бажанням можуть закріплювати при реєстрації авто “зелені” номерні знаки. Вони засвідчують повну екологічність автівки. Ці номерні знаки містять літери латинського алфавіту та цифри зеленого кольору.

Це було зроблено для того, щоб в майбутньому власники авто на електротязі мали змогу користуватись пільгами: безкоштовною стоянкою на місцях зарядки електромобілів, в’їзд в екологічно чисті райони, рух смугами громадського транспорту. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Міністерстві внутрішніх справ вирішили прибрати з номерів літери Z та V (використовується в номерних знаках після серії та номера й означає Zero Emission – нульовий рівень викидів), інформує Суспільне. Латинськими Z і V російська армія позначає свою техніку, а Кремль використовує їх у своїй пропаганді як символи війни проти України.

Перевірити наявність номерних знаків у сервісних центрах по всіх областях можна онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням.

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