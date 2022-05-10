Із номерних знаків електромобілів приберуть символи Z та V

Міністерство внутрішніх справ України виключить із нових номерних знаків для електромобілів символи Z та V, які використовують російські окупанти у війні проти України.

Про це розповів депутат від фракції “Слуга народу” Ігор Фріс, який разом з юристами направив відповідне звернення до МВС, передає NNS.

“Міністерством прийняті управлінські рішення, спрямовані на не поширення символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями неонацистської тоталітарної Росії у війні проти України“, зазначив депутат.

За його словами, відсьогодні в Україні можливо зареєструвати електромобіль, обравши державний номерний знак з суфіксом, що починається на латинську “Y”. В кирилиці вона читається як У – Україна.

У 2020 році в Україні затвердили символи для електромобілів. Серед них є і літери Z та V. Наприклад, Z означає Zero emission, тобто “нульові викиди в атмосферу”. Такі знаки відрізняють електрокари від інших авто і дають їм певні пільги: безоплатні стоянки на місцях зарядки електромобілів, в’їзд в екологічно чисті райони та інше.

Однак після повномасштабного вторгнення рф ці символи набули нового негативного значення для українців, тому з’явилася ініціатива прибрати їх з номерних знаків.

В Україні діють нові правила перевезення домашніх тварин через кордон

Українці зможуть одночасно оформлювати два паспорти

Щоб оперативно отримувати новини України, підписуйтесь на наш Телеграм