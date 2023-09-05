В Україні виявили кір – які симптоми хвороби і хто в зоні ризику

В Україні виявили кір. Вже зареєстровано кілька випадків небезпечного та високозаразного інфекційного захворювання.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Симптоми кору

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури приблизно через 10–12 днів після інфікування, яке триває 4–7 днів. На цій початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік.

За кілька днів з’являється висип — спочатку, як правило, на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через три дні висип розповсюджується по всьому тілу, включно із руками та ногами. Він тримається 5–6 днів і потім зникає. У середньому, висип з’являється через 14 днів (від 7 до 18 днів) після впливу вірусу.

Ускладнення

Кір може мати серйозні наслідки. Серед ускладнень кору — запалення середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), пневмонія, діарея, енцефаліт. Ця недуга може призвести навіть до смерті.

Хто в зоні ризику

Кір є надзвичайно заразною – з 10 невакцинованих та без імунітету осіб, які контактували з хворим на кір, 9 також захворіють.

В зоні ризику всі невакциновані діти та дорослі. Крім того, є групи людей, для яких кір є особливо небезпечним, це:

діти молодші року, у яких кір може мати тяжкі наслідки.

діти з бронхіальною астмою, діабетом, муковісцидозом, онкологічними чи іншими хронічними захворюваннями. Вони також мають вищий ризик серйозних ускладнень після кору.

у вагітних хвороба може спричинити передчасні пологи або призвести до народження дитини з критично малою вагою. Дитина може перехворіти на кір в утробі матері та мати серйозні наслідки – пошкодження мозку.

високий ризик захворіти мають також невакциновані медичні працівники.

Як захиститися від хвороби

Специфічного лікування від кору не існує. Єдиним надійним захистом є вакцинація, зазначили в МОЗ.

Для захисту від кору достатньо двох доз вакцини КПК, що захищає від кору, краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та в 6 років (введення другої дози).

Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально – два щеплення з інтервалом мінімум у місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності, адже жінкам при надії вакцинація від кору протипоказана.

Якщо ваша дитина не має щеплень від кору за віком, якнайшвидше зверніться до педіатра або сімейного лікаря та наздоженіть пропущене. Вакцинація від кору, краснухи та паротиту для дітей до 18 років є безоплатною.

Невакциновані дорослі також можуть захиститися від кору. Щепитися можна в сімейного лікаря або в приватній клініці, але за вакцину їм доведеться заплатити.

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