В Україні відновлять роботу камери фіксації порушень ПДР

В Україні відновлять роботу автоматичні камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає NNS.

За його словами, із 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях. У коментарях до своєї публікації Олексій Білошицький також надав перелік адрес, де розташовано прилади.

«Із початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими»,зауважив Олексій Білошицький

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