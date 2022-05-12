Нові правила навчання в українських автошколах – що змінилося

Кабмін України вніс деякі зміни до постанови про теоретичну та практичну підготовку водіїв. Про нові правила навчання в автошколах України повідомив заступник міністра Богдан Драп’ятий

Зокрема, поділ навчання в автошколі на два етапи: теоретична підготовка (слухач отримає свідоцтво, дійсне 1 рік) та практичне управління автомобілем (слухач отримає свідоцтво, яке дійсне 2 роки).

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Особи, у яких закінчився термін позбавлення права управління, тепер можуть складати іспити та отримувати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС. Тобто більше немає прив’язки до регіонів, що зробить українцям простішим процес отримання “прав”.

Є й інші нововведення: практична підготовка за бажанням може відбуватися у будь-якій установі, практичний іспит тепер можна складати у будь-якому сервісному центрі МВС, також скасовується внутрішній теоретичний іспит в автошколі.

Крім того, тепер українці можуть отримати платні номерні знаки для будь-якого транспортного засобу, а не лише для легкового автомобіля. Це, мабуть, порадує багатьох українських водіїв.

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