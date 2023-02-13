В ОК “Південь” дали прогноз, коли російська арміє може завдати нових ракетних ударів по Україні, передає НСН.

Російська армія продовжуватиме завдавати масованих ракетних атак по Україні, також окупанти не відмовилися і від точкових ударів, тому громадянам потрібно завжди реагувати на повітряні тривоги.

Якщо виходити з тенденцій, продемонстрованих росіянами, від одного масштабного пуску ракет до наступного триває приблизно два тижні (10-14 днів).

Виходячи з цього, нова ракетна атака може відбутися ближче до роковин повномасштабного російського вторгнення. Таким припущенням поділилася начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, виступаючи у телемарафоні “Єдині новини”.

“Якщо говорити про відстань від одного масованого ракетного удару до іншого, то це, як правило, – до двох тижнів. І можемо помітити, що від попереднього до наступного – саме 24 лютого. Пам’ятаючи про потяг ворога до сакральних дат, треба бути напоготові”, заявила Гуменюк.

Підкреслимо, що її прогноз приблизний, а загарбники можуть змінити плани будь-якої миті. Нагадаємо, що вони здійснили вже 14 масштабних атак по українській інфраструктурі.

Щодо угруповання ворога в Чорному морі, то кількість кораблів ВМФ РФ там – до 12 суден, із них два – носії ракет “Калібр” із залпом 8 ракет. Також в акваторії перебувають два підводні ракетоносії противника (на їхніх бортах до 8 ракет).

Капітан першого рангу зазначила, що російські військовослужбовці часто “грають м’язами”, погрожуючи атаками мирному населенню нашої країни. Вона вважає, що частина надводних ракетоносіїв ворога зараз перебуває в пунктах базування і, можливо, проходить переспорядження й готується до наступного виходу.

Востаннє масштабний пуск ракет по нашій інфраструктурі російські військові злочинці здійснили 10 лютого. Із 71 ракети українські воїни збили 61.

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