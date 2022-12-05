Аналітики з Інституту вивчення війни спрогнозували, від чого залежатиме успіх ЗСУ на фронті взимку.

Здатність України зберегти військову ініціативу та динаміку оперативних успіхів залежить від того, чи українські Збройні Сили продовжуватимуть послідовні операції цієї зими

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає NNS.

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити нещодавні успіхи на полі бою і не дати російським військам перехопити ініціативу на полі бою.

Проте американська розвідка прогнозує, що “темпи війни в Україні сповільняться протягом зими”. На думку аналітиків, розвідка США помилилася у своєму прогнозі, в якому йдеться, що навесні будуть кращі умови, щоб продовжити операції.

Як зазначають експерти, здатність України утримувати військову ініціативу та продовжувати динаміку поточних оперативних успіхів залежить від того, чи будуть українські сили продовжувати проводити послідовні операції протягом зими 2022-2023 років.

“Низка послідовних контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях демонструє видатні навички оперативного планування ЗСУ та знання сильних сторін радянського оперативного мистецтва”, – йдеться в повідомленні.

Тож аналітики вважають, що задум української кампанії розроблений так, щоб серією послідовних операцій позбавити Росію ініціативи, завдати поразки її військовим та звільнити більше території.

“Погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, визначать тимчасові рамки, протягом яких Україна зможе вести маневрові бойові дії та продовжувати серію оперативних успіхів із мінімальними паузами”, – йдеться у звіті ISW.

Сезон осіннього бруду в листопаді ускладнив маневрову війну. Проте Україна та РФ продовжували наступальні операції, кажуть в Інституті.

ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування у порівнянні з рухом багнюкою, притаманною осіннім місяцям.

“Зима зазвичай є найкращим сезоном для механізованих бойових дій в Україні, тоді як весна – це кошмарний сезон”, – додають експерти.

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