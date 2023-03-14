У ЗСУ підтримують ідею створення окремого жіночого бойового підрозділу

У Збройних силах України схвально відреагували на ідею створення окремого жіночого бойового підрозділу.

Про це йдеться у відповіді речника ЗСУ Богдана Сеника на запит hromadske, передає НСН.

«Створення жіночого бойового підрозділу у Збройних Силах України та інших військових формуваннях позитивно вплине на розвиток Збройних сил України, забезпечить доступ до посад жінкам та надасть можливість і рівність прав щодо проходження ними військової служби», відповіли у Збройних силах.

Військова морської піхоти Ярина Чорногуз запропонувала створити розвідувальний, аеророзвідний, саперний, снайперський, мінометний взводи чи артилерійську батарею для військовослужбовиць. У ЗСУ таку пропозицію назвали «прийнятною після проходження ними відповідної фахової підготовки».

Чорногуз пояснювала, що фізична підготовка жінки відрізняється від чоловічою жінки — наприклад, вона може бігти повільніше. Крім того, жінці тяжко потрапити до бойової роти. А в одному підрозділі жінки могли би бути на одному рівні. Детальніше читатйте у нашому матеріал «У підрозділі самі лише дівчата. Чи можливе таке в українській армії».

Нагадаємо, станом на листопад 2022 року у ЗСУ проходили службу та працювали 59 786 жінок. З них 41 тисяча — військовослужбовиці, а 18 тисяч — цивільні працівниці: медики та інші спеціальності. Безпосередньо в бойових діях зараз беруть участь приблизно 5 тисяч жінок, із них 10% — долучилися до тероборони.

Ще новини України:

Встановити додаток