В Міноборони розповіли, коли розпочнеться обов’язкова мобілізація жінок в Україні. Про це інформує НСН.

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр у телеефірі пояснила, як проходить мобілізація українок нині. Вона завірила, що хоч жінки з медичною спеціальністю підлягають мобілізації, на облік вставати вони до 2026 року не зобов’язані, заявила чиновниця 12 березня в ефірі телемарафону.

“До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність — єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов’язкової постановки на облік. Інші професії — лише в добровільному порядку”, пояснила Маляр.

За словами заступниці міністра, мобілізації жінок нині немає. Зміни, розроблені Генштабом ЗСУ, покликані спростити системи призову. Також вона повідомила про зміни, що стосуються системи обліку.

“Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку”, завірила посадовиця.

Маляр розповіла, що добровільно Україну захищають близько 5 тисяч жінок.

Раніше видання Фокус проаналізувало постанову уряду від 30 грудня 2022 року №1487. Зміни покликані створити в Україні електронний реєстр військовозобов’язаних й інтегрувати його з сервісом державних послуг “Дія”. Вступ до лав ЗСУ залишився для жінок добровільним: медики мають встати на облік до 2026 року, а представниці інших професій встають тільки за власним бажанням.

Раніше, 31 серпня 2022 року, Ганна Маляр заявила, що гострої потреби у збільшенні українок на військовому обліку немає. Водночас ЗСУ потрібні фахівці медицини, радіотехніки та харчових технологій, повідомила посадовиця.

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