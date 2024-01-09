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У роботі monobank стався збій – Гороховський

Журналіст
У роботі monobank стався збій – Гороховський

У роботі monobank стався збій. Зокрема деяким клієнтам не вдається здійснити вхід у додаток.

Про збій зранку 9 січня повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, передає НСН.

Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую, написав Гороховський у Telegram.

У роботі monobank стався збій – на що скаржаться користувачі

Сьогодні вранці користувачі віртуального банку monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Зокрема, не всім клієнтам вдається авторизуватися.

У роботі monobank стався збій – Гороховський

Крім того, користувачі в мережі повідомляли, що зокрема не працюють сервіси накопичення “Банки”. Разом з тим деякі клієнти пишуть, що перекази з картки на картку діють справно.

Атаки на monobank

Нагадаємо, що наприкінці минулого року, коли сталася масштабна хакерська атака на “Київстар”, український банк monobank потрапив під DDoS-атаку.

Співвласник банку тоді назвав кібератаку масованою. Втім, за кілька годин її вдалося відбити.

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