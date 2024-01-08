Посилення мобілізації у Нацбанку розповіли, чи готові карати ухилянтів

Посилення мобілізації: Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній раді щодо фінансових норм законопроєкту про мобілізацію.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками”, сказав він.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання – Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроєкті передбачені фінансові обмеження для ухилянтів, тому НБУ готовий включитися в процес.

З його слів, ця дискусія “виведе нас на оптимальний варіант формулювань законопроєкту”.

Нагадаємо, Кабмін 25 грудня вніс у Раду проєкт закону про посилення мобілізації в Україні. Частина нових норм в тому чи іншому вигляді стосуються посилення правил військового обліку.

Зокрема законопроєкт пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з’явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних.

Законопроєкт пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на використання і розпорядження коштами та іншими цінностями.

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