Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому збільшились втрати окупантів на фронті, передає NNS.

Під час брифінгу в четвер, 8 вересня, у Громова запитали, з чим пов’язане збільшення щоденних втрат ворога з близько 150−200 до 500−600 військових.

«З чим це пов’язано? У нас покращилася система обліку чи якісь інші причини?», – запитала журналістка.

«Це якісь інші причини», – відповів бригадний генерал, чим викликав усмішку інших учасників брифінгу.

У відповіді на інше питання представник Генштабу також додав, що “покращувати статистику” ЗСУ допомагають дані про дислокацію російських військ, які вони отримують від українських патріотів, що опинилися на тимчасово окупованих територіях.

«Свідомі українці, незалежно від того, де вони знаходяться, чи в окупованому Криму, чи на території окупованої Херсонщини, Запорізької області, Донецької, Луганської та інших областей свідомі громадяни надають дієву допомогу нашим збройним силам. Це не буде таємницею, якщо я скажу, що завдяки їм ми маємо певні дані щодо розміщення російських окупаційних військ.

Завдяки їм ми можемо корегувати в сторону збільшення от ті цифри (втрати ворога –ред.), про які ми щойно казали…

Ми намагаємось і будемо намагатись цю цифру збільшувати. Збройні сили роблять все можливе й неможливе. Вірте нам», – сказав Громов.

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