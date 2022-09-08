Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку – у Генштаб вперше розповіли деталі

На Харківському напрямку українські військові розпочали оборонні операції з метою повернення окупованих територій. На цей час наші бійці вклинились в оборону ворога на глибину до 50 км.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає NNS.

“В рамках проведення на Харківському напрямку оборонних операцій з метою відновлення втрачених територій з початку тижня ЗСУ ведуть активні бойові дії на визначених напрямках. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 км”, заявив Громов.

За його словами, ЗСУ разом з Нацгвардією та іншими силовими структурами з початку тижня ведуть активні дії з метою звільнення територій на визначених напрямках. Загалом на Харківському та Південнобузькому напрямках ЗСУ деокупували понад 700 квадратних кілометрів території.

“Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів”, відзначив Громов.

Громов зазначив, що на Краматорському напрямку ЗСУ покращили своє тактичне положення і просунулися в глибину до 2 кілометрів. На Слов’янському напрямку українці просунулися на глибину до 3 кілометрів та звільнили населений пункт Озерне.

Крім того, продовжуються активні дії ЗСУ на Херсонському напрямку.

“Відбуваються бої з метою покращення положення на лінії фронту. Противник частково деморалізований, однак продовжує здійснювати опір”, сказав Громов.

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