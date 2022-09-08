Як HIMARS змінили ситуацію у війні в Україні – думка експертів США

Американські артилерійські ракетні системи HIMARS змінили ситуацію для Збройних сил України та дозволили здійснити контрнаступ України на півдні країни.

Таку думку висловили експерти в США, повідомляє NNS із посиланням на “Голос Америки”.

Контрнаступ України заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Мелінда Герінг назвала довгоочікуваною спробою українців відвоювати території.

“[Російська армія] не захопила повністю Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Вони [росіяни] оголосили, що переносять референдум у Херсоні з вересня на листопад через погану ситуацію з безпекою. На мою думку, саме так виглядає найближчим часом перемога для України — відсіч і уповільнення процесу, щоб [Росія] не думала, що має заморожені конфліктні зони”, зазначила старший науковий співробітник корпорації RAND Дара Мессікот.

Колишній верховний головнокомандувач союзними силами США та НАТО в Європі (SACEUR) Філіп Брідлав наголосив, що контрнаступ може вплинути на перебіг війни, якщо західні лідери нададуть Україні необхідні озброєння.

“Як ви знаєте, на всій території переважають річки та водойми, і [українці] намагаються використати ці географічні особливості, обмежену кількість доріг та мостів у своїх атаках з метою розділити російські війська та послабити їх позиції на західній стороні річки. Це створює велику проблему для Росії. [Українці] відвойовують одне містечко за іншим — це зараз не можна назвати великою перемогою, але головне, що вони якоюсь мірою просуваються вперед”, сказав генерал у відставці.

Кореспондент Wall Street Journal з питань національної безпеки Вівіан Салама, яка нещодавно повернулася з Херсонської області, підтвердила, що надані Сполученими Штатами установки HIMARS суттєво змінили ситуацію для ЗСУ.

“Російські війська дуже досвідчені у використанні дронів, у той час, як українці зазнають з цим складнощів, оскільки росіяни створюють для їх дронів перешкоди. Крім того, вони добре копають окопи і використовують їх у своїх цілях. Через це [українці] зазнавали поразки і відступали все далі. Коли в кінці червня – початку липня в українців з’явилися установки залпового вогню HIMARS — вони почали бачити результати, вони сказали, що попри те, що тільки отримали установки HIMARS, у них вже є невелика перевага, вони змогли трохи просунутися. вперед і відвоювали маленьке село неподалік того місця, де ми знаходилися”, розповіла журналістка.

Експерт з питань ведення бойових дій Макс Бут також закликав владу США збільшити обсяг військової допомоги Україні. За словами Бута, зараз вирішується не лише питання того, яку частину території Україна зможе відвоювати, а й майбутнє європейського континенту.

“Якщо ми продемонструємо, що весь цивілізований світ єдиний у тому, щоб зупинити Росію, щоб вона зазнала поразки, це дуже ясно покаже, що агресії немає місця при верховенстві закону. Що досі Захід єдиний у захисті трансатлантичних цінностей. Ставки не можуть бути вище. Це, ймовірно, найсерйозніший конфлікт із 1945 року. Майбутнє Європи вирішується на полі бою в Україні просто зараз”, заявив Бут.

Експерти вважають, що рано говорити про те, що сили Росії вичерпані. Метою Путіна Філіп Брідлав назвав протриматися довше зими, щоб використати доступ до енергетичних ресурсів та розділити Європу.

“Люди весь час обговорюють війну у довгостроковій перспективі. Я думаю, що прямо зараз Росія націлена на продовження війни взимку, тому що Москва хоче налаштувати європейців проти своєї влади. Росії треба, щоб європейці замерзли, і щоб у них не було ні опалення, ні палива. І щоб у результаті вони чинили тиск на свій уряд”, сказав Бридлав.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк у відповідь на твердження, що Україна не має достатньо озброєнь для успішного контрнаступу, підкреслив, що українці не мають часу чекати. Не за будь-яку ціну, але за першої можливості вони відвойовуватимуть свої території.