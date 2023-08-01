У Дії вже можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло

З 1 серпня у Дії стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло внаслідок російської агресії.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає НСН.

Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:

Зруйноване через бойові дії після 24 лютого

Не підлягає відновленню

Розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Проте вже напрацьовується й окремий механізм, який дозволить українцям, чиє житло знаходиться на тимчасово окупованій території, також отримувати компенсацію.

“Нікого не залишимо в біді, але потрібен час, щоб підготувати ефективний процес”, зазначив віцепрем’єр.

Як подати заяву на компенсацію за зруйноване житло

для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);

після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку Дія.

Для подання заяви потрібно:

вибрати пільгову категорію, якщо є;

надати контактні дані;

замовити довідку про несудимість у Дії.

За аналогією з компенсацією за пошкоджене майно, заяви розглядатимуть комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Вони й прийматимуть рішення щодо призначення чи не призначення компенсації.

“Алгоритм максимально цифровізований та вже успішно відпрацьований в рамках програми “єВідновлення”. Тому розраховуємо, що процес розгляду заяв, обстеження житла та прийняття рішення щодо надання компенсації буде значно швидшим та ефективнішим. Ми, зі сторони Міністерства, надамо всю необхідну консультаційну та технічну підтримку громадам”, зазначив Олександр Кубраков.

Зазначимо, що згодом буде відкрита можливість подачі заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.

В якій формі надаватиметься компенсація

Компенсація надаватиметься у формі електронного житлового сертифіката. Його можна використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках.

Не обмежували і у виборі місця нової оселі — громадяни зможуть обрати житло в будь-якій громаді України.

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