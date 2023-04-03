Ціни на квартири у Києві залишаються доволі неоднорідними. На однокімнатні приблизно однакових параметрів в оголошеннях вказують різну вартість, передає НСН.

Скільки грошей реально потрібно мати, аби стати власником столичної нерухомості, з’ясовував «Мінфін».

На схожі однокімнатні квартири у деяких оголошеннях вказана ціна $40 тис, в інших — $50 тис, але є й такі, за які просять понад $70 тис.

Експерти пояснюють це суто суб’єктивним підходом продавців. Частина власників керуються такою логікою: виставив за $70 тис., якщо продасться — добре, ні — зачекаю свого покупця, можливо, через 1−2−3 місяці він знайдеться. Простіше кажучи, у них немає особливої потреби ані в грошах, ані в нерухомості, і вони не готові знижувати ціну. Зовсім інакше підходять ті, кому гроші потрібні терміново. Вони виходять на ринок із нижчою вартістю, аби швидше продати.

До того ж, варто зважати на те, що оголошення в інтернеті — це лише пропозиція, і вказана там ціна квартири далеко не завжди означає, що за таку суму її вдасться продати. На що варто орієнтуватися при купівлі чи продажу нерухомості — це на базу реальних рієлторських угод.

Загалом же, традиційними та об’єктивними критеріями, які впливають на ціну житла, є його площа, вік, наявність ремонту, місцезнаходження тощо.

У старій будівлі, якій понад 40 років, у поганому стані, квадратний метр житла може коштувати $800. Якщо ж це новий будинок, квартира простора та з гарним ремонтом, то вартість «квадрата» може сягати й $1500.

Стосовно цін на житло у різних районах Києва, то, згідно зі статистикою M2bomber, найдорожча нерухомість, як і раніше, у Печерському та Шевченківському районах — $2 315 і $1 719 за квадратний метр відповідно. Найдоступніші за ціною — Деснянський — $1 100 та Дарницький — $1 214.

Квартира за 20 тисяч доларів

Якщо говорити про бюджетне житло, то, наприклад, за 20 тис доларів можна купити малометражну однокімнатну квартиру в столиці площею 17-22,5 кв. м, без ремонту.

За 30 тисяч доларів варіантів уже більше

За ці гроші можна дивитися лише на однокімнатні квартири, але вибір уже більший. Можна знайти “студію” з нормальним ремонтом у гарному районі, або хрущовку до 30 квадратних метрів.

Якщо ви хочете чогось кращого або маєте потребу у двокімнатній квартирі, потрібно буде трішки збільшити бюджет. Ціна на двокімнатні квартири стартує з 32 тисяч доларів.

Ціни на квартири від 50 тисяч доларів – багато варіантів

$50 тис – це ідеальний бюджет для людей, які хочуть купити гарну квартиру в Києві. Наприклад, пристойну двокімнатну. Однак у новобудовах таку знайти дуже важко, але на вторинному ринку – легко.

Під час купівлі житла в будь-якому разі доречний торг. Попит все ще низький, і покупці можуть домовитися про гарну знижку.

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